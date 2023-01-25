Мэр Петрозаводска: «Хотите видеть общественным помощником осужденного за растление малолетних?»

Глава Петрозаводска Владимир Любарский объяснил, почему его будущие общественные помощники должны предоставлять справку о наличии или отсутствии судимости.
Эту тему он затронул, отвечая на вопрос одной из жительниц города, участвовавшей в сегодняшнем планером совещании в мэрии.
По ее мнению, требование предоставлять такие справки дискриминирует людей, которые понесли наказание и встали на путь исправления.
«Вряд ли здесь есть какая-то дискриминация. Вы хотите видеть общественным помощником мэра человека, который осужден за растление несовершеннолетних? Я не хочу. И человека, который убил семью из 4 человек — я тоже не хочу… Если ты украл пачку сухарей в 1990-х годах, и судимость погашена, это другая история. Но в любом случае, такой фильтр должен быть. Он никого не дискриминирует», — ответил Любарский.
Женщина, задавшая этот вопрос, напомнила, что наличие судимости не мешает отправлять заключенных для участия в специальной военной операции.
Глава города отверг этот аргумент.
«Мы, приглашая людей в общественные помощники мэра, не даем им в руки автомат, не отправляем туда, где они имеют каждую минуту шанс расстаться с жизнью. Это абсолютно разные вещи… Если человек был осужден когда-то за ДТП, не повлекшее тяжелых последствий, это все обсуждаемо. Но не заглянуть в биографию человека, который потом будет работать вместе с нами и с горожанами, я не могу себе позволить», — сказал мэр.
Ранее он говорил, что власти города решили создать институт общественных помощников. Они будут на добровольных началах контролировать благоустройство и ремонт различных городских объектов.
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