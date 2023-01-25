Мэр Петрозаводска: «Хотите видеть общественным помощником осужденного за растление малолетних?»

Глава Петрозаводска Владимир Любарский объяснил, почему его будущие общественные помощники должны предоставлять справку о наличии или отсутствии судимости.

Эту тему он затронул, отвечая на вопрос одной из жительниц города, участвовавшей в сегодняшнем планером совещании в мэрии.

По ее мнению, требование предоставлять такие справки дискриминирует людей, которые понесли наказание и встали на путь исправления.

«Вряд ли здесь есть какая-то дискриминация. Вы хотите видеть общественным помощником мэра человека, который осужден за растление несовершеннолетних? Я не хочу. И человека, который убил семью из 4 человек — я тоже не хочу… Если ты украл пачку сухарей в 1990-х годах, и судимость погашена, это другая история. Но в любом случае, такой фильтр должен быть. Он никого не дискриминирует», — ответил Любарский.

Женщина, задавшая этот вопрос, напомнила, что наличие судимости не мешает отправлять заключенных для участия в специальной военной операции.

Глава города отверг этот аргумент.

«Мы, приглашая людей в общественные помощники мэра, не даем им в руки автомат, не отправляем туда, где они имеют каждую минуту шанс расстаться с жизнью. Это абсолютно разные вещи… Если человек был осужден когда-то за ДТП, не повлекшее тяжелых последствий, это все обсуждаемо. Но не заглянуть в биографию человека, который потом будет работать вместе с нами и с горожанами, я не могу себе позволить», — сказал мэр.

Ранее он говорил, что власти города решили создать институт общественных помощников. Они будут на добровольных началах контролировать благоустройство и ремонт различных городских объектов.