Благоустройство Петрозаводска будут контролировать общественные помощники Любарского

В Петрозаводске создают институт общественных помощников главы города.

В мэрии карельской столицы решили создать институт общественных помощников городского главы. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил Владимир Любарский.



По его словам, помощники безвоздмездно будут контролировать благоустройство и ремонт различных городских объектов.



«Считаем, что неравнодушным гражданам надо дать дополнительные возможности, потому как они сами берут на себя дополнительные обязанности. И это очевидно. Подготовили положение об общественных помощниках главы Петрозаводска», - написал градоначальник.



С 24 по 30 января жители города, желающие стать общественными помощниками, могут направить в городскую администрацию (pomoshnik@petrozavodsk-mo.ru) необходимый пакет документов. В частности, анкету, согласие на обработку персональных данных, справку об отсутствии судимости.



По словам Любарского, с кандидатами проведут обучающий семинар и тестирование. Все вопросы нужно адресовать специалистам аппарата администрации по телефону 71-33-05.