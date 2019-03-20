Бывшую порнозвезду госпитализировали

Звезду фильмов для взрослых Елену Беркову доставили в клинику после обморока.

Елену Беркову экстренно доставили в московскую клинику вечером 19 марта. По словам очевидцев, звезда фильмов для взрослых выглядела болезненной и бледной, пишет Cosmopolitan.

Пациентка больницы рассказала, что Елену доставил ее друг.

Пиар-директор Берковой Максим Клименко заявил, что сейчас она по‑прежнему находится к клинике: бывшая участница "Дома-2" приняла снотворное и отдыхает. Он также сообщил, что у Елены был обморок, причиной которого могло стать переутомление – из-за работы звезда не спала по 15 часов.