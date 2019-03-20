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Новости. Общество
20:20, 20 Марта 2019
фото: instagram.com/berkova

Бывшую порнозвезду госпитализировали

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Звезду фильмов для взрослых Елену Беркову доставили в клинику после обморока.

Елену Беркову экстренно доставили в московскую клинику вечером 19 марта. По словам очевидцев, звезда фильмов для взрослых выглядела болезненной и бледной, пишет Cosmopolitan.

Пациентка больницы рассказала, что Елену доставил ее друг.

Пиар-директор Берковой Максим Клименко заявил, что сейчас она по‑прежнему находится к клинике: бывшая участница "Дома-2" приняла снотворное и отдыхает. Он также сообщил, что у Елены был обморок, причиной которого могло стать переутомление – из-за работы звезда не спала по 15 часов.

 

 
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Комментарии

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Мизантроп
2019-03-20 21:01:40
Ну вот. Новости о Началовой отходят на второй план. "Столица", не давай скучать в этом убогом краю, держи нас в курсе чем проститутка подавилась. Неужели, ... . " Был человеком - подавился хеком." Хе-хе-хе...
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