Бывшую порнозвезду госпитализировали

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Звезду фильмов для взрослых Елену Беркову доставили в клинику после обморока.
Елену Беркову экстренно доставили в московскую клинику вечером 19 марта. По словам очевидцев, звезда фильмов для взрослых выглядела болезненной и бледной, пишет Cosmopolitan.
Пациентка больницы рассказала, что Елену доставил ее друг.
Пиар-директор Берковой Максим Клименко заявил, что сейчас она по‑прежнему находится к клинике: бывшая участница "Дома-2" приняла снотворное и отдыхает. Он также сообщил, что у Елены был обморок, причиной которого могло стать переутомление – из-за работы звезда не спала по 15 часов.
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