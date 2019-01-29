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Новости. Общество
19:10, 29 Января 2019
фото: Instagram

Бывшую жену Александра Малинина обвинили в интимной связи с его отцом

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Певица Ольга Зарубина не может простить бывшего мужа Александра Малинина за то, что он не признает их дочь Киру. Народный артист России же уверен, что бывшая жена родила ребенка от его отца.

Зарубина пришла на шоу "На самом деле", чтобы на детекторе лжи доказать свою правоту, пишет Cosmopolitan.

Александра Малинина представляла в эфире Первого канала его адвокат Мария Ярмуш. Она заявила, что биологическим отцом Киры может быть ее дедушка. В доказательство юрист предоставила результат ДНК-экспертизы, который показал, что девушка на 99,9% является дочерью Николая Степановича. 


Кадр из передачи

Не в пользу певицы свидетельствовал и муж ее племянницы Игорь Холюсев.

"Не хотел выносить сор из избы, но пришлось. Ольга призналась своей сестре, что родила ребенка не от Малинина, а от его отца", – заявил мужчина.

Гостьей студии также стала последняя жена Николая Степановича. Она не верит, что Зарубина родила от свекра.

"Это все чушь", – заявила женщина.

Разобраться в ситуации помог детектор лжи.

"Могу ли я утверждать, что отец Киры Николай Выгузов?" – спросил Ольгу эксперт.

"Нет", – ответила певица. Полиграф подтвердил слова Зарубиной.

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Комментарии

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кир
2019-01-29 19:15:42
Нам то зачем этот мусор?
Гость
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