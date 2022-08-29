Глава Карелии поблагодарил свою жену «за спасенные жизни наших земляков» (ВИДЕО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков поблагодарил свою супругу Елену за помощь врачам Республиканской больницы в освоении нового оборудования.

Об этом губернатор написал на своей странице Вконтакте.

Он разместил видеоролик о том, как Елена Парфенчикова — доктор медицинских наук — провела в больнице мастер-класс по настройке и использованию уникального эндоскопа, предназначенного для обследования и проведения операций на желудочно-кишечном тракте.

«Сегодня хочу поблагодарить мою супругу Елену. За помощь и ежедневную поддержку в этот трудный и ответственный для меня период жизни. За грамотные рекомендации для наших республиканских врачей. И за спасённые жизни наших земляков. Спасибо, любимая!», — написал глава республики.