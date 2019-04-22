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Новости. Экономика
10:34, 22 Апреля 2019

В Петрозаводске состоится выставка-ярмарка "Охота. Рыбалка. Туризм-2019"

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C 25 по 28 апреля в Петрозаводске пройдет XVII Межрегиональная выставка-ярмарка "Охота. Рыбалка. Туризм-2019".

В выставке-ярмарке примут участие более 50 компаний из Санкт-Петербурга, Краснодара, Ворсмы, Архангельска, Самары, Петрозаводска. Они представят продукцию: обмундирование и оборудование для рыбалки, охоты и путешествий.

Разнообразный ассортимент порадует рыболовов: блесны, воблеры ручной работы, спиннинги, катушки, навигационное оборудование, поляризационные очки, лодки ПВХ, лодочные моторы и многое другое. Не останутся без внимания и охотники: они смогут приобрести ножи, манки и аксессуары к ним, охотничьи трофеи. На площади Кирова будет представлена техника и лодки: катера, мотобуксировщики, квадроциклы, алюминиевые, стеклопластиковые лодки, деревянные лодки ручной работы.

На выставке пройдут семинары, мастер-классы, презентации.

28 апреля состоится большой розыгрыш призов. Главный приз - лодка Marlin motors Omolon Sld a-280 s от компании Motosobaki.com (г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, 6). Участвуют посетители, кто совершит покупку на выставке с 25 по 28 апреля.

Подробности об организаторе, правилах и месте проведения розыгрыша, порядке получения приза можно узнать на сайте www.karelexpo.ru, в группе VK и по тел. (8142) 59-55-12.

Место проведения выставки: г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, д. 19, Национальный театр РК. Площадь Кирова. Выставка работает: 25-27 апреля с 10:00 до 19:00, 28 апреля с 10:00 до 17:00. Вход свободный.

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