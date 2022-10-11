Часть бомбоубежищ в Карелии существует только на бумаге, заявил председатель комитета по безопасности

В Карелии насчитывается 323 защитных сооружения, так называемых бомбоубежищ, но части из них в действительности давно не существует.

Об этом сообщил сегодня в парламенте республики председатель государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения РК Олег Поляков.

Он ответил на вопрос о том, в каком состоянии находятся бомбоубежища на территории региона.

«Сейчас уже нет такого понятия, как бомбоубежище. Это укрытия, защитные сооружения и противорадиационные», — пояснил Поляков.

По его словам, из 323 защитных сооружений в полной готовности находится 171. Еще около 60 таких объектов готово частично.

«На сегодняшний день такое большое количество по нашим расчетам, которые предусмотрены гражданской обороной, нам не нужно. Это еще осталось нам со времен Советского Союза… Некоторые сооружения, которые были еще у Советского Союза — уже даже домов этих нет, там появились новые районы, а они, к сожалению, числятся. Мы готовим документы, а уже Москва принимает решение о списании, переводе этих сооружений…», — пояснил председатель комитета.