Часть Октябрьского проспекта с понедельника закроют для движения до сентября

С понедельника на Октябрьском проспекте будет изменена схема движения из-за ремонтных работ, сообщает мэрия Петрозаводска.

"До 31 августа в связи с проведением земляных работ на проспекте Октябрьском в районе пересечения с улицей Мурманской и полным закрытием полосы движения в сторону центра города по проспекту от Мурманской до Московской движение автотранспорта в обе стороны будет организовано по встречной полосе", - говорится в сообщении.

Из маршрутов автобусов №№ 4, 8, 14, 19, 21 и 25 в сторону центра будет исключена остановка "Ул. Мурманская".

Администрация Петрозаводска обращается к автолюбителям с просьбой выбирать пути объезда данного участка дорожной сети города во избежание задержки в движении транспортных потоков и заранее планировать свои поездки.