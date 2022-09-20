Часть трассы «Кола» погрузится во тьму

В соседнем с Карелией регионе предполагается временное отключение освещения на трассе «Кола».
Как сообщили в ФКУ Упрдор «Кола», на участке федеральной трассы в Мурманской области предусмотрено временное отключение освещения.
Свет будет отключен ориентировочно с 10 по 14 октября в районе съезда к городу Апатиты для плановых работ с электрооборудованием.
ФКУ Упрдор «Кола» просит водителей и пешеходов быть внимательными при движении по этому участку трассы.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание