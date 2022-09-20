Часть трассы «Кола» погрузится во тьму

В соседнем с Карелией регионе предполагается временное отключение освещения на трассе «Кола».

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Кола», на участке федеральной трассы в Мурманской области предусмотрено временное отключение освещения.

Свет будет отключен ориентировочно с 10 по 14 октября в районе съезда к городу Апатиты для плановых работ с электрооборудованием.

ФКУ Упрдор «Кола» просит водителей и пешеходов быть внимательными при движении по этому участку трассы.