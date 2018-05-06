Частные дома оказались в воде после появления многоэтажек в поселке Карелии

Строительство многоквартирных домов для расселения аварийного фонда обернулось настоящим бедствием для жильцов частного сектора на улице Светлой в поселке Чална.

В результате работ на некогда сухой территории образовались огромные лужи, которые даже летом не высыхают полностью, – вода затопила огороды и все ближе подступает к домам. А в прошлом году здесь чудом не утонул ребенок.

Переписка со строителями и властями, которую жители начали еще в прошлом году, ни к чему не привела: фактически людям дали понять, что это их проблема – им ее и решать.

Читайте в материале "Затопление - в подарок", с какими проблемами пришлось столкнуться жителям частных домов в Чалне после строительства многоэтажек и что власти Карелии отвечают на запросы местных жителей.