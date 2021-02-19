Частный сектор в производстве молока в Карелии сдает позиции перед государственным

Все государственные сельхозпредприятия по производству молока в Карелии в 2020 году увеличили выпуск продукции на фоне спада, который переживает частный сектор.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов.

По его словам, общий объем производства молока в Карелии сократился на 0,5% по сравнению с 2019 годом, но это произошло из-за проблем у частных сельхозпредприятий. "Это снижение было обусловлено прекращением деятельности ООО "Маяк", снижением объем производства на трех частных предприятиях – "Эссойла", "Янишполе", "Ладожское". Но при этом прирост производства молока на наших четырех государственных и других частных предприятиях – прежде всего, "Аграрный" и "Искра" - позволил компенсировать не в полном объеме, но в существенном объеме выпадение объемов производства, связанное с ликвидацией либо прекращением деятельности", - сказал Лабинов. Ранее о роли государственного сектора в сельском хозяйстве говорил глава Карелии Артур Парфенчиков. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".