Чего боятся мужчины при интимной связи

У мужчин есть страхи, о которых женщины и не подозревают.

Ни только мускулы и само тело создают комплексы у сильного пола. Имеют место страхи начиная от собственного запаха пота, исходящего от тела при нагрузке, заканчивая обилием волос на теле.

Не забудем о тех мужчинах, кого сильно волнует их пенис. Его форма, длина и ширина. Мужчина может бояться вступать в половой контакт опасаясь, что девушке может не понравится его член, мол он слишком маленький, наоборот большой и в целом "неправильный", пишет "В курсе.ру".

Часто мужчины страшатся того, что совершаемые ими действия во время секса оттолкнут девушку и тем самым утратят своей интерес для нее.

Возможный страх многих мужчин – проблемы с эрекцией. Причин для этого множество, начиная от стресса, заканчивая злоупотреблением спиртного. Независимо от того, что вызывает потерю эрекции, мужчины не хотят ее пережить, вступая в интимные отношения. Страх, что это может случится часто вызывает апатию и в редких случаях депрессию.

Ни женщины, ни мужчины не любят, когда их партнер лежит в так называемой "позе звездочки".

Мужчины тоже не в восторге, если их партнерша не проявляет никакой инициативы во время секса и просто лежит. Встреча с такой женщиной в спальне – один из страхов. Пассивность партнерши не только не позволяет насладиться близостью, но и увеличивает неуверенность в себе.