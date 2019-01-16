Подписаться
Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
23:30, 16 Января 2019
фото: Pixabay

Чего боятся мужчины при интимной связи

Загрузка...

У мужчин есть страхи, о которых женщины и не подозревают.

Ни только мускулы и само тело создают комплексы у сильного пола. Имеют место страхи начиная от собственного запаха пота, исходящего от тела при нагрузке, заканчивая обилием волос на теле.

Не забудем о тех мужчинах, кого сильно волнует их пенис. Его форма, длина и ширина. Мужчина может бояться вступать в половой контакт опасаясь, что девушке может не понравится его член, мол он слишком маленький, наоборот большой и в целом "неправильный", пишет "В курсе.ру".

Часто мужчины страшатся того, что совершаемые ими действия во время секса оттолкнут девушку и тем самым утратят своей интерес для нее. 

Возможный страх многих мужчин – проблемы с эрекцией. Причин для этого множество, начиная от стресса, заканчивая злоупотреблением спиртного. Независимо от того, что вызывает потерю эрекции, мужчины не хотят ее пережить, вступая в интимные отношения. Страх, что это может случится часто вызывает апатию и в редких случаях депрессию.

Ни женщины, ни мужчины не любят, когда их партнер лежит в так называемой "позе звездочки".

Мужчины тоже не в восторге, если их партнерша не проявляет никакой инициативы во время секса и просто лежит. Встреча с такой женщиной в спальне – один из страхов. Пассивность партнерши не только не позволяет насладиться близостью, но и увеличивает неуверенность в себе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.01.2019, 15:08
Алиханов невиновен, и теперь это знают все
09.01.2019, 10:33
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами"
09.01.2019, 15:41
Стало известно, с какими мотивировками судьи Верховного суда РФ отменили собственное решение об оправдании Алиханова
15.01.2019, 07:25
Надпись "Навальный" на снегу ускорила процесс уборки сугробов в Питкяранте
09.01.2019, 11:15
Дорогое китайское удовольствие
09.01.2019, 15:34
ФОТО: В ДТП на трассе в Карелии погиб водитель загоревшегося УАЗа

Аналитика

Сегодня 12:25
Капитал
"Бумажные" проекты 3
Ни одно из начинаний "плана перезагрузки" Корпорации развития Карелии в 2018 году реализовано не было. 
Церковный налог как индикатор религиозности общества 12
14.01.2019 12:12
Вот так полетали! 9
14.01.2019 10:15
"Возможность прямых фальсификаций исключается" 1
11.01.2019 12:14
Кредиторы АО "Пряжинское" могут остаться без денег 3
11.01.2019 09:30
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:00
Без политики
"Снился мне путь на Север" 1
Как "плотник-мизантроп" из Карелии решил вынести на поверхность мысли "придонного бентоса".
Старый Новый год как праздник двоемыслия 13
11.01.2019 15:22
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами" 8
09.01.2019 10:33
"Пощады не будет никому" 7
29.12.2018 16:11
архив чтиво

Медиа

Жители Петрозаводска встретили Рождество в 2019 году
10.01.2019 14:36
все фото и видео

Опрос

Ощутили ли вы рост цен в новом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»