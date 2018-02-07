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Новости. Общество
21:05, 07 Февраля 2018

Челябинцы поддержат Путина особым сортом помидоров

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Садоводы в домашних условиях выращивать помидоры, названые в честь главы государства.

Особый сорт томатов "Путин" вывел челябинский селекционер Николай Александров. Акция стартует 7 февраля, сообщили URA.RU в региональном штабе президента.

В приемной штаба Николай Александров в присутствии общественности и СМИ высадит в горшок помидор сорта "Путин" и прочитает лекцию о том, какой замечательный вкус у томатов.

До 14 февраля по всей России садоводы и огородники в рамках акции "ПутинРасти" будут высаживать президентские помидоры. Рост томатов предлагают измерять линейкой, где вместо одного сантиметра будет указано "10 процентов".

По словам Александрова, если ухаживать за томатом, его рост достигнет 80%. 19 марта 2018 года, на следующий день после выборов, подведут итоги. Всем, у кого высота рассады предскажет процент, полученный за президента, подарят годовые наборы семян. Фото рассады и роста томатов обещают размещать в социальных сетях с хэштегами #ТоматПутин #ПутинРасти.

 

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