Человек с шестом показал необычный способ борьбы с сосульками в Петрозаводске (ВИДЕО)

Мужчина, вооружившись длинным шестом, взобрался на автомобиль и приступил к борьбе с сосульками.

Мужчина с длинной палкой сбивал сосульки с кровли трехэтажного здания, взобравшись на припаркованный там же автомобиль. При этом борец с наледью был без каски и находился в опасной зоне в случае схода льда и снега.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео с места событий.

"Это безопасно? Или пока его самого же и не прибьет?!", - удивился один из читателей поста.

"Он же в кепке, конечно, безопасно", - успокоил его другой комментатор.

Напомним, 14 марта ледяная глыба убила мужчину в центре Петрозаводска.