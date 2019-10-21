Человека вывели из горящего дома в Петрозаводске

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Пожар произошел на улице Белорусской 20 октября, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 13.19 на ул. Белорусской, 26 произошел пожар в жилом доме. В результате повреждены поэтажные распределительные щитки 4 и 5 этажей на общей площади 1 кв м, и кабель общей длиной 5 погонных метров.
По информации МЧС, был спасен один человек.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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