Чем опасны вросшие ногти

Вросшие ногти – это весьма распространенная проблема.

Речь идёт о патологии, которая требует экстренного врачебного вмешательства. Игнорировать ситуацию нельзя. Удаление вросшего ногтя лазером – это доступная каждому процедура. Указанный метод борьбы с проблемой многократно доказал свою эффективность и исключительность. Понадобится некоторое время на восстановление, но результат того действительно стоит.

Вросшие ногти могут вызывать выраженный дискомфорт, и даже болевые ощущения. Может возникать воспаление различной степени выраженности. Вросший ноготь действительно способен нести опасность, если своевременно не отреагировать на ситуацию.

Откуда они берутся? Предпосылок может быть очень много. Чаще всего ногтевые пластины просто сильно давят на мягкие ткани. Это может быть аномалия или генетическая предрасположенность. Иногда вросшие ногти появляются ввиду некорректного ухода. Речь идёт о неправильном педикюре. Иногда причина кроется в ношении неудобной или тесной обуви. Привести к врастанию ногтей может прогресс грибковых заболеваний. Перечень источников проблемы далеко не исчерпывающий.

Что делать? Игнорировать врастающие ногти просто нельзя. Заниматься самолечением также не рекомендуются. Такие действия могут привести к усугублению ситуации. Осложнения могут развиться самые различные. Всё будет зависеть от хронических недугов, которые уже имеются у пациента.

Если присутствуют дополнительные риски, с решением проблемы медлить не нужно. Когда снабжение стопы или пальца будет недостаточным, они могут утратить свою способность к регенерации. При наблюдении проблем с кровоснабжением, организм может утратить свою способность противостоять инфекциям.

Вросшие ногти могут стать причиной развития абсцесса, лимфаденита, остеомиелита фаланги и даже гангрены. Ситуация более чем серьёзная. В настоящее время существует множество способов борьбы с проблемой. Удалить вросший ноготь можно быстро и результативно, избавившись о проблемы на долгосрочную перспективу или навсегда. Нет никакого смысла мучиться и подвергать себя рискам.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.

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