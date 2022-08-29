Чемпион мира по смешанным единоборствам предложил провести в Карелии фестиваль исторического кино

Известный актер, режиссер, Чемпион мира по смешанным единоборствам Олег Тактаров предложил главе Карелии Артуру Парфенчикову провести в республике фестиваль исторического кино.

«Фестиваль исторического кино в Карелии? Почему бы и нет?» - подумал Артур Парфенчиков и написал на своей странице в соцсети, что поддерживает идею Олега Тактарова о проведении в Карелии кинофестиваля.

«Конечно, поддерживаю идею – у Карелии огромный потенциал в плане проведения крупных событийных мероприятий. Только «Ruskeala Symphony» ежегодно собирает тысячи любителей музыки. Этот фестиваль уже бренд Карелии. Думаю, и кинофестиваль имеет все шансы стать одним из главных культурных событий в республике. Организовать его планируем на средства федеральных грантов», - написал Артур Парфенчиков.

Об идее проведения кинофестиваля в Карелии известный актер, режиссер, Чемпион мира по смешанным единоборствам Олег Тактаров рассказал при встрече с Артуром Парфенчиковым.