Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин возвращается в Петрозаводск

Тхэквондист Владислав Ларин, победивший на Олимпийских Играх в Токио, приезжает в четверг в столицу Карелии.

Сегодня, 28 июля, прославленный спортсмен возвращается домой. Олимпийский чемпион приезжает поездом из Москвы. Об этом сообщается в паблике федерации тхэквондо Карелии.

«Поезд прибывает на железнодорожный вокзал Петрозаводска в 7:50», - пишут в паблике, обращаясь ко всем спортсменам, коллегам и любителям тхэквондо.

«Связаться бы с руководством вокзала, договориться насчет гимна. Было бы здорово. Может, мэру предложить организовать», - комментируют подписчики.

Напомним, карельский спортсмен 27 июля в финале олимпийских соревнований по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг завоевал золотую медаль. В финальном бое Владислав Ларин победил спортсмена из Македонии. Ларин принес седьмое золото в копилку сборной России на Олимпиаде.

Позже Ларин в соцсети написал: «На вкус это боль, кровь, слезы, пот, разочарование, поражения, усталость, изнеможение, отчаяние, злость и многое другое, но этот вкус того стоит. Эту медаль я посвящаю своему дедушке, которого уже нет со мной. Он очень сильно хотел увидеть этот момент… И чуть-чуть не дотерпел… Деда, ты навсегда в моем сердце».