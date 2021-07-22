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Олимпийский чемпион из Карелии Владислав Ларин: Эту медаль я посвящаю дедушке

Новости. Общество
12:12, 28 Июля 2021
фото: © Instagram vladislavlarin87

Тхэквондист Владислав Ларин поделился эмоциями после победы на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, карельский спортсмен 27 июля в финале олимпийских соревнований по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг завоевал золотую медаль. В финальном бое Владислав Ларин победил спортсмена из Македонии. Ларин принес седьмое золото в копилку сборной России на Олимпиаде.

Позже Ларин в соцсети написал: «На вкус это боль, кровь, слезы, пот, разочарование, поражения, усталость, изнеможение, отчаяние, злость и многое другое, но этот вкус того стоит. Эту медаль я посвящаю своему дедушке, которого уже нет со мной. Он очень сильно хотел увидеть этот момент… И чуть-чуть не дотерпел… Деда, ты навсегда в моем сердце».

Спортсмен сказал спасибо всем, кто причастен к победному результату: семье и родным, друзьям, президенту федерации тхэквондо РФ, тренерскому штабу, комплексно-научной группе, медицинскому корпусу, массажистам, членам сборной, спарринг-партнерам, болельщикам и фанатам.

«Без вас этой медали бы не было бы!» — сказал олимпийский чемпион из Карелии Владислав Ларин.

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Комментарии

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театральный критик
2021-07-28 12:24:12
Где спасибо налогоплательщикам ? Простым российским труженикам, благодаря которым он эту медаль кусает. А нет этого спасиба. И не будет.
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