Олимпийский чемпион из Карелии Владислав Ларин: Эту медаль я посвящаю дедушке

Тхэквондист Владислав Ларин поделился эмоциями после победы на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, карельский спортсмен 27 июля в финале олимпийских соревнований по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг завоевал золотую медаль. В финальном бое Владислав Ларин победил спортсмена из Македонии. Ларин принес седьмое золото в копилку сборной России на Олимпиаде.

Позже Ларин в соцсети написал: «На вкус это боль, кровь, слезы, пот, разочарование, поражения, усталость, изнеможение, отчаяние, злость и многое другое, но этот вкус того стоит. Эту медаль я посвящаю своему дедушке, которого уже нет со мной. Он очень сильно хотел увидеть этот момент… И чуть-чуть не дотерпел… Деда, ты навсегда в моем сердце».

Спортсмен сказал спасибо всем, кто причастен к победному результату: семье и родным, друзьям, президенту федерации тхэквондо РФ, тренерскому штабу, комплексно-научной группе, медицинскому корпусу, массажистам, членам сборной, спарринг-партнерам, болельщикам и фанатам.

«Без вас этой медали бы не было бы!» — сказал олимпийский чемпион из Карелии Владислав Ларин.