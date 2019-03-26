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Новости. Общество
12:30, 26 Марта 2019

Чепик раскритиковал работу Антинаркотической комиссии

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Премьер-министр Карелии Александр Чепик раскритиковал Антинаркотическую комиссию республики за неэффективную работу в связи с плохими показателями по районам.

На заседании 26 марта с докладом об итогах 2018 года выступил руководитель аппарата Антинаркотической комиссии РК Ростислав Казаков. Он отметил, что ситуация с наркоманией в республике с 2011 года (когда была создана комиссия) напряженная, а общие показатели "достаточно мрачные".

По его словам, в Карелии достаточно негативно складывается ситуация с негативным оборотом наркотиков. Хуже всего обстоят дела в Петрозаводске, Олонецком, Сегежском и Прионежском районах. Немногим лучше – в Костомукше и Лахденпохском районе.

Тяжелая криминогенная обстановка с оборотом наркотиков, отметил чиновник, наблюдается в Сортавальском, Сегежском, Лахденпохском и Пряжинском районах.

По словам Казакова, Карелия находится "в предкризисной ситуации" за счет вовлеченности молодежи в торговлю наркотиками.

При этом Казаков отметил, что в ближайшем будущем не прогнозируется значительного роста заболеваемости и распространяя наркомании в Карелии.

"Ситуация стабильная и контролируемая", – отметил Казаков

Премьер-министр Карелии Александр Чепик негативно оценил работу комиссии из-за плохих показателей в районах.

"Ситуация лучше не становится. Нет динамики. Если комиссия работает с 2011 года, то ситуация кризисной быть не может, - сказал Чепик.

"У нас не должно быть в красной зоне ни одного района. Вы отчитались, показали, что все красным горит (кризисные районы республики). Ну и дальше пошли. Кто отвечает за данные показания? Я не услышал фамилий, имен. Руководители должны быть наказаны. Все размыто, без конкретики, значит и виноватых нет. Виноватых нет, значит и ответственности никто не понесет, - добавил премьер-министр.

Чепик заявил о необходимости пересмотреть организацию работы Антинаркотической комиссии.

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Комментарии

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Жорж
2019-03-26 12:46:19
К чему эта комиссия вообще , если есть целое управление МВД , которое знает чем и как заниматься .
Решили " загрысть " Р . Казакова и поставить вместо него очередную бездарность из своего окружения . Кумовство так и распирает это правительство .
Жорж
2019-03-26 13:05:27
Министра то местного МВД не пробовали заслушать и спросить с него что и как .
Владимир
2019-03-26 14:16:04
Жорж, идею поддерживаю! Чепика командировать снова во Францию с десятком сопровождающих за тамошним опытом.
Гость
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