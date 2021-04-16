Чепик выполнил норматив "Мастер спорта России" по лыжным гонкам

Карельский лыжник Егор Чепик занял шестое место и выполнил норматив "Мастер спорта России" на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Мурманской области.

Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта Министерства образования и спорта Карелии.

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам "Хибинская весна" прошли сегодня в городе Кировске Мурманской области.

Егор Чепик выступил в масс-старте свободным стилем на дистанции 15 км.





"Поздравляем Егора и его тренера Алексея Фёдорова с успешным выступлением! Только вперед!", - говорится в сообщении Управления.