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Чепик выполнил норматив "Мастер спорта России" по лыжным гонкам

Новости. Спорт
16:22, 17 Апреля 2021
фото: "Спорт - норма жизни" Вконтакте
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Карельский лыжник Егор Чепик занял шестое место и  выполнил норматив "Мастер спорта России" на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Мурманской области.

Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта Министерства образования и спорта Карелии.

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам "Хибинская весна" прошли сегодня в городе Кировске Мурманской области.

Егор Чепик выступил в масс-старте свободным стилем на дистанции 15 км.



"Поздравляем Егора и его тренера Алексея Фёдорова с успешным выступлением! Только вперед!", - говорится в сообщении Управления.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-17 16:32:26
Зачем ?
Off
2021-04-17 16:44:19
театральный критик, кто то спортом занимается ..не всем же , как ты , вылизывать хозяина . :)
Гость
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