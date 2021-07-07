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Черчесов уволен из сборной России

Новости. Спорт
19:30, 08 Июля 2021
фото: © AP Photo/Petros Karadjias, архив

Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России по футболу.

Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом, сообщает пресс-служба организации. РФС начнёт работу по поиску кандидатов на эти позиции. Об этом пишет «Чемпионат.ком».

Ранее сообщалось, что в список кандидатов на пост главного тренера сборной России входят экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв, португалец Андре Виллаш-Боаш и главный тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц.

Технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову, несмотря на провал сборной России на Евро-2020. Основной проблемой был назван уровень игроков. Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.

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