Через несколько часов в Карелию придет метель

По северо-западным районам Карелии ожидается метель и сильный снегопад, предупредили в региональном МЧС.

По информации карельского Гидрометцентра, с 18.00-21.00 сегодня, 23 февраля, ночью и утром 24 февраля местами, преимущественно по юго-западным районам Карелии, ожидается сильный снег (6-7 мм), метель.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть четыре района Карелии: Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский и Сортавальский районы.

Ранее синоптики сообщили о резком потеплении в Карелии.