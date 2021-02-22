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Через несколько часов в Карелию придет метель

Новости. Погода
14:37, 23 Февраля 2021
фото: © паблик Вконтакте "ДТП Петрозаводска и Карелии"
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По северо-западным районам Карелии ожидается метель и сильный снегопад, предупредили в региональном МЧС.

По информации карельского Гидрометцентра, с 18.00-21.00 сегодня, 23 февраля, ночью и утром 24 февраля местами, преимущественно по юго-западным районам Карелии, ожидается сильный снег (6-7 мм), метель.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть четыре района Карелии: Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский и Сортавальский районы.

Ранее синоптики сообщили о резком потеплении в Карелии.

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