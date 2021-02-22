Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Путин и Лукашенко покатались на лыжах и снегоходах (ФОТО, ВИДЕО) 11
22.02.2021 19:40
Коронавирус оборвал жизнь еще двух жителей Карелии
Сегодня 09:37
Вечеринка с участием телезвезд привела к групповому изнасилованию в Испании 1
22.02.2021 20:40
Глава Карелии поздравил с 23 Февраля мужественных и сильных духом людей (ВИДЕО) 12
Сегодня 09:05
В праздничный день 23 февраля в Карелии ожидаются лютые морозы 4
22.02.2021 17:00
Спасатели на площади Кирова "ликвидируют последствия ДТП" (ФОТО)
Сегодня 13:49

Уже через два дня +3: Тепло резко сменит морозы в Карелии

Новости. Погода
13:17, 23 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Синоптики сообщили о резком потеплении в Карелии.

В паблике "Погода Петрозаводска и Карелии", сообщается, что холодные антициклоны, которые долгое время держали в Карелии аномально холодную погоду, отходят в сторону, уступая место влажному и теплому воздуху с Северной Атлантики.

"Уже с 23 февраля начнется стремительное повышение температуры воздуха. В День Защитника Отечества в дневные часы температурный фон по Карелии составит -14...-19 градусов, на востоке до -22. А в среду, 24 февраля, станет еще теплее, воздух днем прогреется до -7...-12 градусов, на востоке до -15. И уже в четверг, 25 февраля, в большинстве районов республики температура воздуха перейдет в плюсовые значения. Воздух днем прогреется до -2...+3 градусов, пройдет мокрый снег, местами дождь".

Что нас ожидает далее, пока синоптики сказать затрудняются.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2021, 21:30
Матвиенко честно назвала размер своей пенсии
17.02.2021, 10:35
Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе
16.02.2021, 13:48
Погибшая в ДТП в Карелии семья ехала с детьми на горнолыжную базу
18.02.2021, 06:40
Виды карельской деревни, где открыл фирму миллиардер Абрамович, появились в соцсети (ФОТО)

Аналитика

18.02.2021 15:25
Политкухня
Как изменить Конституцию за полчаса 11
Под прикрытием упразднения Конституционного суда Карелии республиканский парламент одобрил пакет поправок в Основной закон, касающихся государственного устройства и местного самоуправления региона.
Развод по правилам 7
18.02.2021 11:56
Ирина Мирошник: "В 2020 году мы выполнили все планы по ремонту дорог" 19
18.02.2021 10:40
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
16.02.2021 15:30
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 5
16.02.2021 15:00
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»