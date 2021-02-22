Уже через два дня +3: Тепло резко сменит морозы в Карелии

Синоптики сообщили о резком потеплении в Карелии.

В паблике "Погода Петрозаводска и Карелии", сообщается, что холодные антициклоны, которые долгое время держали в Карелии аномально холодную погоду, отходят в сторону, уступая место влажному и теплому воздуху с Северной Атлантики.

"Уже с 23 февраля начнется стремительное повышение температуры воздуха. В День Защитника Отечества в дневные часы температурный фон по Карелии составит -14...-19 градусов, на востоке до -22. А в среду, 24 февраля, станет еще теплее, воздух днем прогреется до -7...-12 градусов, на востоке до -15. И уже в четверг, 25 февраля, в большинстве районов республики температура воздуха перейдет в плюсовые значения. Воздух днем прогреется до -2...+3 градусов, пройдет мокрый снег, местами дождь".

Что нас ожидает далее, пока синоптики сказать затрудняются.