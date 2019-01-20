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Новости. Общество
13:28, 20 Января 2019
фото: YouTube

Черную комедию о блокадном Ленинграде удалили с YouTube


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Черную комедию "Праздник" о блокадном Ленинграде удалили с YouTube, рассказал режиссер фильма Алексей Красовский на своей странице в Facebook.

На странице, где ранее можно было посмотреть ленту, сейчас показывается сообщение "Видео удалено за нарушение условий использования YouTube", пишет Лента.ру.

"Миллион просмотров теперь выглядит так", — отметил режиссер.

Красовский добавил, что, вероятно, понял, зачем оказалось нужно удалять его фильм, когда нашел залитое видео в другом месте.

"Теперь будут ссылаться на нее как на оригинальную, а мои новые блокировать. Вот же идиоты!" — написал он и призвал всех интересующихся смотреть "Праздник" на его странице во "ВКонтакте".

О том, что комедия снимается, стало известно в октябре 2018 года. В ленте рассказывается о семье, находящейся "на особом положении", которая решает устроить пиршество на Новый год в охваченном голодом городе. В фильме снялись Ян Цапник, Павел Табаков и Анфиса Черных.

Военная блокада Ленинграда немецкими, финскими и испанскими войсками длилась почти два с половиной года — с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944-го. В это время от голода в городе погибли более 600 тысяч человек.

Комментарии

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бюджет
2019-01-20 14:23:39
Надо снимать про сотни тысяч, которые еле ноги передвигали, а не о десятке человек, пользующихся моментом. А этого, так называемого режиссера, привлечь по статьям УК. Наверняка такие найдутся, а у него НЕТ документальных фактов его пошлости и извращения.
кир
2019-01-20 13:44:01
Таких режиссеров-извращенцев надо ликвидировать как класс.
Гость
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