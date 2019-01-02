"Четверка" в Петрозаводске стала ходить по новому маршруту

С 1 января скорректирована схема движения автобусов четвертого маршрута в Петрозаводске, сообщает мэрия.

С нового года при движении в сторону Древлянки "четверка" поворачивает с улицы Чапаева в переулок Ватутина, затем по улице Олонецкой следует до Ругозерского переулка и по Лесному проспекту возвращается на прежний маршрут движения.

Обратный путь следования проходит в "зеркальном" порядке.