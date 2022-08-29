890x80
Реклама
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
Три человека выжили в разбитом «всмятку» автомобиле в Карелии (ФОТО)
04.09.2022 15:10
Подсчитано, на сколько цены в автосалонах отличаются от заявленных на сайтах дилеров
04.09.2022 20:30

Четверо рыбаков перевернулись на катере в Онежском озере под Петрозаводском

Новости. Происшествия
12:00, 05 Сентября 2022
фото: © Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН / ВК

Новости партнеров

В Прионежском районе перевернулся катер с рыбаками, из четверых до берега доплыл один, остальных ищут спасатели.

Как сообщили в МЧС Карелии, в минувшее воскресенье, 4 сентября, в 14.00 на пульт спасательной службы поступило сообщение, что в Прионежском районе, в районе села Деревянное, в акватории Онежского озера перевернулся катер «Прогресс-4» с четырьмя рыбаками.

Из четырех рыбаков до берега смог добраться только один. Его осмотрели медики МЧС, госпитализация рыбаку не потребовалась.

Еще троих рыбаков ищут спасатели.

По информации МЧС, поисковые работы продолжаются почти сутки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.08.2022, 14:45
В последний день лета в Карелии выпадет снег
31.08.2022, 13:37
Начинается разработка нового месторождения в Карелии под эгидой Росатома
03.09.2022, 09:15
Многодетная семья из Карелии получила орден «Родительская слава»
01.09.2022, 06:40
Тысячи жителей Петрозаводска «зажгли» на концерте группы «Руки вверх», несмотря на непогоду (ФОТО и ВИДЕО)
31.08.2022, 08:05
Пропавший в Петрозаводске мужчина на зеленой иномарке погиб
31.08.2022, 15:10
В Финляндии обнаружили радиоактивные изотопы в пробах воздуха

Чтиво

01.09.2022 10:22
Без политики
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
Как специальные компьютерные игры помогают инвалидам в Карелии адаптироваться в реальном мире.
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.08.2022 08:00
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.