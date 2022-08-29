Четверо рыбаков перевернулись на катере в Онежском озере под Петрозаводском

В Прионежском районе перевернулся катер с рыбаками, из четверых до берега доплыл один, остальных ищут спасатели.

Как сообщили в МЧС Карелии, в минувшее воскресенье, 4 сентября, в 14.00 на пульт спасательной службы поступило сообщение, что в Прионежском районе, в районе села Деревянное, в акватории Онежского озера перевернулся катер «Прогресс-4» с четырьмя рыбаками.

Из четырех рыбаков до берега смог добраться только один. Его осмотрели медики МЧС, госпитализация рыбаку не потребовалась.

Еще троих рыбаков ищут спасатели.

По информации МЧС, поисковые работы продолжаются почти сутки.