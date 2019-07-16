Четверть россиян не планируют самостоятельно копить на пенсию

Главными условиями для самостоятельных накоплений на пенсию россияне считают государственные гарантии и контроль за их деньгами.

Это показал опрос ВЦИОМа, передает РБК.

Чтобы накопить больше денег для жизни на пенсии, россияне готовы рассмотреть различные альтернативы обязательным отчислениям части дохода в Пенсионный фонд, но основными условиями для этого они считают государственные гарантии для накоплений и жесткий контроль за ними со стороны государства,

В то же время четверть населения не планирует никаких вложений, кроме отчислений в ПФР.

Телефонный опрос проводился 2 июля 2019 года по заказу Института региональных проблем. Участие в нем приняли 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.