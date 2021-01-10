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Четыре автомобиля столкнулись на заснеженной трассе в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:25, 11 Января 2021
фото: © dtpptz.ru
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В Олонецком районе водитель автомобиля Ford Focus выехал на "встречку" и устроил массовое ДТП.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", 9 января в 18.28 в Олонецком районе Карелии, на 325-м километре автодороги Р-21 "Кола", в районе отворотки к населённым пунктам Коткозеро, Утозеро, произошла групповая авария – столкнулись четыре иномарки.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с Volkswagen Polo, а потом с внедорожниками Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero Sport.

Автомобили разбросало по проезжей части. Транспортные средства получили механические повреждения.

К счастью, обошлось без жертв, сообщается в паблике.
Видеорегистратор одного из участников происшествия запечатлел момент ДТП.

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