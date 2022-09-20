Четыре человека из Карелии незаконно пересекли границу с Финляндией

Четыре человека незаконно пересекли российскую границу и запросили убежище в Финляндии.

Четыре человека незаконно пересекли российско-финскую границу на северо-востоке страны в местечке Куйваярви, коммуна Суомуссалми, сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничную охрану Финляндии.

«Пограничная охрана Кайнуу проводит расследование по подозрению в несанкционированном пересечении границы из России в Финляндию четырьмя иностранцами в Куйваярви в Суомуссалми. Вечером 26 июня 2022 года пограничная служба получила информацию о четырех иностранцах на финской стороне, которые выразили желание попросить убежище», — говорится в сообщении.

Пограничная служба получила заявления о предоставлении убежища и начала этот процесс, а также предварительное расследование пограничных правонарушений, связанных с въездом этих лиц, уточняется в сообщении.

Пограничный комиссар Кайнуу проинформировал российских коллег из Калевальского района Карелии о данном инциденте.

Как уточняют финские СМИ, запросившие убежище не являются гражданами России.