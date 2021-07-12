Четыре человека скончались от коронавируса в Карелии за прошедшие сутки

В больницах республики находится 816 пациентов с COVID-19, из них семеро в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 13 июля, четыре человека в Карелии скончались от COVID-19. Общее число жертв коронавируса достигло 667 человек.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 190 жителей республики, из них 187 непривитых. Заболели также 182 человек, средней тяжести — 31 и 9 тяжелых пациентов. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии.

В больницах с коронавирусом находится 816 пациентов, из них семеро крайне тяжелых, три пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 52758 человек.

За сутки выздоровел еще 131 пациент. Всего выписанных по выздоровлению 49191 человек.