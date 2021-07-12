Реклама
Прислать новость
Роспотребнадзор назвал два района Карелии, где не зарегистрированы нападения клещей
Сегодня 08:25
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии 1
12.07.2021 15:46
В Петрозаводске разыскиваются подозреваемые в нескольких преступлениях (ФОТО) 2
12.07.2021 16:10
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 2
Сегодня 09:40

Четыре человека скончались от коронавируса в Карелии за прошедшие сутки

Новости. Общество
09:31, 13 Июля 2021
фото: © EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

В больницах республики находится 816 пациентов с COVID-19, из них семеро в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 13 июля, четыре человека в Карелии скончались от COVID-19. Общее число жертв коронавируса достигло 667 человек.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 190 жителей республики, из них 187 непривитых. Заболели также 182 человек, средней тяжести — 31 и 9 тяжелых пациентов. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии.

В больницах с коронавирусом находится 816 пациентов, из них семеро крайне тяжелых, три пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 52758 человек.

За сутки выздоровел еще 131 пациент. Всего выписанных по выздоровлению 49191 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-07-13 11:19:26
Есть ковид, а есть статистика. Одно с другим, вероятно, связано примерно как теплое с мягким?
бюджет
2021-07-13 09:55:55
Опять привитые-непривитые. Холодильника, чайника, утюга нормального сделать не могут, а тут лучшая в мире жижа. Есть такой самолет СУ-57. ПЕРВЫЙ полет в 2010 году! В 2021 году ОБЕЩАЮТ поставить в армию ПЯТЬ штук! Вот уровень экономики, науки, промышленности. А тут, за 2-3 месяца, лучшая в мире.
Михалыч
2021-07-13 10:09:27
бюджет, Ну посмешили...+++++1000
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации

Аналитика

Сегодня 12:15
Обществоведение
Жить и работать на малой родине
В советские времена в районах Карелии была активная социальная жизнь и работа, а сейчас людям неуютно на «угасающей» родине.   
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 2
Сегодня 09:40
«Никто их никуда не сливал» 10
07.07.2021 16:55
Время Сенькина и Сепсякова 8
07.07.2021 13:55
Российские дачники оживили трафик на границе с Финляндией 1
06.07.2021 13:47
Вся аналитика

Чтиво

08.07.2021 15:28
Личное мнение
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
У карельских чиновников не хватило аргументов убедить около двух тысяч жителей республики в необходимости добровольной прививки от коронавируса?
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»