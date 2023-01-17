Четыре ТОСа из Карелии были признаны лучшими в России

Глава Карелии рассказал об успехах общественного самоуправления в Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил карельские товарищества общественного самоуправления (ТОСы) с признаниям. По словам руководителя региона, они были признаны лучшими на всероссийском конкурсе и получили награды в Госдуме на собрании Ассоциации территориального общественного самоуправления.

Награды получили:

ТОС «Гимолы» Муезерского района — победитель в номинации «Межпоколенческие связи».

ТОС «Доброта» Коткозерского поселения Олонецкого района — 3 место в номинации «Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма».

ТОС «Urgilan hieru- деревня Юргелица» Мегрегского поселения Олонецкого района занял 4 место в номинации «Формирование здорового образа жизни, физическая культура и спорт».

ТОС «А4» из Петрозаводска — 5 место в номинации «Комплексное развитие территорий».

«Благодарю всех земляков, кто принимает активное участие в преображении наших городов и поселков. С 2018 года при государственной поддержке в Карелии реализовано уже более 500 проектов. А это новые детские площадки, благоустроенные дворы, скверы, парки, отремонтированные дороги и т. д. Неслучайно наша Ассоциация по развитию ТОС принесла республике 3 место в номинации „Лучший субъект Российской Федерации“», — написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.