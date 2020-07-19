Четыре жителя Карелии получили судебные предупреждения за нарушение режима повышенной готовности

В отношении жителей Олонца рассмотрены четыре административных дела за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, сообщается на сайте Олонецкого районного суда.

Олонецкий районный суд рассмотрел четыре дела об административных правонарушениях в отношении четырех жителей Олонца за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории города.

Каждому назначено административное наказание в виде предупреждения. Одновременно разъяснено, что за совершение повторного правонарушения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 15 тысяч до 50 тысяч рублей.