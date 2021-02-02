Четыре жительницы Петрозаводска скончались от COVID-19 за сутки

Пандемия коронавируса унесла еще четыре жизни в Карелии, сообщают в оперативном штабе республиканского правительства по борьбе с COVID-19.

В Карелии подтверждены еще четыре смерти от коронавирусной инфекции, информирует оперштаб.

В Республиканской инфекционной больнице скончались жительницы Петрозаводска 1926, 1935, 1946, 1954 годов рождения. У всех четверых пациенток имелись сопутствующие хронические заболевания.

По официальным данным на третье февраля, с начала пандемии в Карелии скончались 237 человек. Каждому из них первоначальной причиной смерти был поставлен COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Карелии коронавирус обнаружен у 234 человек за сутки.