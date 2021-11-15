Чиновник из глубинки Карелии высказался о протестах в Казахстане

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров рассказал, что родился в Казахской ССР; он считает, что «Казахстан раскачали».

Дмитрий Петров заявил, что родился в город Джамбул Казахской ССР и затем уехал в Россию, поскольку не нашел на родине работающих «социальных лифтов». Об этом Петров сообщил на странице в соцсети.

«Там я прожил первые 17 лет своей жизни. В конце восьмидесятых я осознал, что в этой, на тот момент союзной Республике, социальные лифты для меня будут закрыты и, скорее всего, лет на сто. Я уехал в 1991 году после окончания медицинского училища учиться в Россию. Родину моих предков. В страну, где мне будет доступна бесплатная медицина, бесплатное образование на родном для меня языке, где моим сыновьям не придётся драться просто потому, что они русские. Но я по-прежнему с любовью вспоминаю свою малую Родину — мой Казахстан», — рассказал Петров.

Глава администрации Кемского района прокомментировал идущие в Казахстане протесты. Он считает, что «Казахстан раскачали».

«Мне больно от тех новостей, которые приходят оттуда. Грузия, Украина, Армения, Белоруссия, теперь Казахстан. Казахстан раскачали. Жаль. При любом развитии событий русским в Казахстане станет еще хуже. К сожалению. ... Суть остаётся прежней. Завоевать Россию. Технологии коренным образом изменились. Современные методы ведения войны — информационное давление извне и раскачивание ситуации изнутри. Сможем объединиться, помочь друг другу и выстоять в этом глобальном противостоянии — будут нас уважать, как уважали Российскую Империю и СССР, и будет у нас будущее, и будет нам счастье. Так вижу», — заявил Петров.

Напомним, в Казахстане идут протесты, толчком к которым послужило решение о повышении стоимости сжиженного газа. Протестующие добиваются политических изменений в стране.