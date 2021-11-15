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Чиновник из глубинки Карелии высказался о протестах в Казахстане

Новости. Общество
15:10, 07 Января 2022
фото: © Официальный сайт администрации Кемского района/kemrk.ru

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Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров рассказал, что родился в Казахской ССР; он считает, что «Казахстан раскачали».

Дмитрий Петров заявил, что родился в город Джамбул Казахской ССР и затем уехал в Россию, поскольку не нашел на родине работающих «социальных лифтов». Об этом Петров сообщил на странице в соцсети.

«Там я прожил первые 17 лет своей жизни. В конце восьмидесятых я осознал, что в этой, на тот момент союзной Республике, социальные лифты для меня будут закрыты и, скорее всего, лет на сто. Я уехал в 1991 году после окончания медицинского училища учиться в Россию. Родину моих предков. В страну, где мне будет доступна бесплатная медицина, бесплатное образование на родном для меня языке, где моим сыновьям не придётся драться просто потому, что они русские. Но я по-прежнему с любовью вспоминаю свою малую Родину — мой Казахстан», — рассказал Петров.

Глава администрации Кемского района прокомментировал идущие в Казахстане протесты. Он считает, что «Казахстан раскачали».

«Мне больно от тех новостей, которые приходят оттуда. Грузия, Украина, Армения, Белоруссия, теперь Казахстан. Казахстан раскачали. Жаль. При любом развитии событий русским в Казахстане станет еще хуже. К сожалению. ... Суть остаётся прежней. Завоевать Россию. Технологии коренным образом изменились. Современные методы ведения войны — информационное давление извне и раскачивание ситуации изнутри. Сможем объединиться, помочь друг другу и выстоять в этом глобальном противостоянии — будут нас уважать, как уважали Российскую Империю и СССР, и будет у нас будущее, и будет нам счастье. Так вижу», — заявил Петров.

Напомним, в Казахстане идут протесты, толчком к которым послужило решение о повышении стоимости сжиженного газа. Протестующие добиваются политических изменений в стране.

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Комментарии

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бюджет
2022-01-07 17:46:35
Ну загнул, так загнул! Доступна ему бесплатная медицина? Какого она качества??? Так и про образование....Историю то хоть знает: царская империя была колонией, глухо отсталой, 97% с /хозяйственной страной, на сотню лет отстала от Европы в форме госуправления (самодержавие ). Не даром и в феврале 1917 года произошел переворот: скинули царя. Почему у прибалтов нет никаких терок? Ротация, ротация, еще раз ротация президентов и депутатов, а не сиделки по 30 лет.......
Марина
2022-01-07 17:42:47
С этим Кемским "товарищем" всё понятно,уже не вылечить, народ Казахстана поднялся против тирана , тоже ясно, срочно собралась "общая банда", дабы подавить рабов, подавили,но опять российскими усилиями, это плохо, теперь ещё и это направление для россиян закрыто....хреново...
Васья
2022-01-07 17:49:58
Марина, +100500
Врагов то без казахского народа у наших упырей было мало .
Марк Дэль
2022-01-07 17:19:40
ОРУ: МАМА НЕСИ ТАБЛЕТКИ.
Васья
2022-01-07 17:44:39
Марк Дэль, +100500
Такого бреда начитаешься и таблетки не помогут . Как он руководит районом , просто не понимаю .
Саныч
2022-01-07 17:00:48
Кемский философ. Поапплодируем эксперту.
.....ни фига себе
2022-01-07 16:36:13
. даже не понимает что говорит , сутью проблемы не владеет , опять с ним конфуз получился .
/..../
2022-01-07 15:57:10
Район в ауте , трубы сгнили , сети изношены , производства практически нет и этот в политику полез искажать реальность . Завтра у тебя кемчане также выйдут и вынесут с кабинета , а всё будешь кричать , что это госдеп и украина виноваты .
Ники
2022-01-07 15:48:26
Народ обнищал до предела в богатом ресурсами регионе , кучка проходимцев запредельно обогатилась и ничего для народа не делает , Кто там чего раскачивает , деятель ?
кир
2022-01-07 15:44:34
По его логике простые люди не виноваты. И у нас в передачах разные соловьи поют, что народ этих республик не виноват. Виновато руководство. Это совсем не так. Это системная ошибка большевиков с начала прошлого века. По этой логике и немецкий народ не виноват, который взлелеял фашизм и расовую нетерпимость людей. :)
Dima
2022-01-07 15:37:27
Какая каша в голове у человека. Говорит, социальных лифтов не было лет на сто. И при этом что-то там раскачали. Что рамкачивать-то? Остальным как жить? Какая удобная позиция-во всем обвинить внешние силы. Как же вы надоели ребята с вашими мнениями. Все как под копирку по инструкции едра. У людей нет законного варианта смены власти. Остаётся только силовой. При этом понятно, что лучше особо не будет. Но люди все равно молодцы. Проснулись.
Leopol'd
2022-01-07 18:00:17
Dima, про "лифты" в национальной республике он пожалуй прав был. "Петрову" там гораздо труднее пробиться, чем нацмену. Остальные выводы - на его совести...
Juniper59
2022-01-07 16:27:47
Dima, это теперь очень выгодная каша, заменяющая мыслительную субстанцию в голове. У нас без этой каши социальные лифты не работают, что мы и видим.
.....ни фига себе
2022-01-07 17:13:37
Juniper59, , если бы нормально избирался , а не назначался , такую чушь наверно бы постеснялся писать . Хотя такого бы ......кемские жители точно не выбрали .
Ники
2022-01-07 15:50:09
Dima, ++++++++++++ просто недалёкий идидот .
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