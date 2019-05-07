Чиновник получил крупный штраф за теневой перегон элитной яхты из Карелии

Сотрудник "Волго-Балта" осужден за то, что принял дополнительную плату от капитана элитной яхты за разрешение пройти по Неве в период закрытой навигации.

В Петербурге суд вынес приговор в отношении сотрудника "Волго-Балта" Дениса Блинова, который за дополнительную плату пропустил яхту "Анна" по Неве, несмотря на закрытую навигацию. При этом доказать причастность чиновника к мздоимству обвинению не удалось. Об этом сообщает издание Фонтанка.

6 мая Блинов был признан виновным в мошенничестве в крупном размере. В должности замначальника службы регулирования движения судов Волго-Балтийского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства 21 ноября 2017 года он незаконно распорядился пропустить иностранную яхту "Анна" по внутренним водным путям.

В навигацию 2017-го года "Волго-Балт" официально прекратил транзит флота с 17 ноября. Несмотря на это, 22-го числа яхта "Анна" беспрепятственно миновала шлюзы и пришла к форту "Константин". Капитан судна Иванов перегонял яхту из Карелии в Кронштадт по поручению таможни. Ждать весны и действовать официально было дольше, поэтому за внеурочную услугу он был готов заплатить 300 тысяч рублей. В итоге сотрудник "Волго-Балта" Блинов получил от капитана 295 тысяч рублей, после чего был обвинен в получении взятки.

Во время досудебного производства своей вины он не отрицал, но в процессе передумал и заявил о невиновности. В Кронштадтском суде обвинение во взяточничестве не устояло.

Прокуратура просила Блинову семь лет лишения свободы и три года испытательного срока. Суд, сменив квалификацию, назначил штраф в 300 тысяч рублей.

Судно "Анна" - 21-метровая моторная яхта голландской модели "de Alm Delfino 65". Ее стоимость - более 3 млн евро. Яхта по документам была зарегистрирована на иностранца. По данным таможни, фактически распоряжался ею россиянин, а благодаря номинальному владельцу-иностранцу судно освобождалось от уплаты таможенных платежей в размере 36 млн рублей.