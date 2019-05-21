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Новости. Общество
20:40, 21 Мая 2019
фото: © Михаил Метцель/ТАСС

Чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты

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Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства восстановили зарплаты, урезанные на 10% с 1 мая 2015 года указом Владимира Путина.

Об этом РБК рассказали два источника, близких к Кремлю, и два собеседника, близких к правительству.

С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого «антикризисного» решения, уточнили источники РБК. "Сколько отняли, столько и вернули", — пояснил один из близких к Кремлю собеседников. То же самое сказал источник, близкий к правительству.

Возвращение заработка чиновникам не анонсировали, равно как и не объясняли, с чем это связано, сказали близкие к Кремлю собеседники РБК. "В конце прошлого года ходили слухи, что все вернут. Так и произошло", — сказал один из них.

В марте 2015 года Путин своим указом уменьшил зарплату (которая складывается из фиксированного месячного "вознаграждения" и ежемесячного и ежеквартального "поощрений") на 10% следующим должностным лицам: президенту, главе правительства, министру обороны, министру внутренних дел, главе МЧС, директорам ФСБ, ФСО, СВР и Росгвардии, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, вице-премьерам правительства, федеральным министрам, секретарю Совета безопасности, председателю ЦИК и его заместителю, секретарю и постоянным членам ЦИК, президентским омбудсменам по правам человека и защите прав предпринимателей, гендиректору Судебного департамента при Верховном суде.

Кроме того, тем же указом на 10% были временно урезаны зарплаты депутатов и сенаторов, поскольку они по закону привязаны к зарплатам членов правительства, а также федеральных госслужащих администрации президента, аппарата Счетной палаты и аппарата правительства. Это решение было вызвано "текущей экономической конъюнктурой" — трудностями с бюджетом из-за падения цен на нефть и западных санкций, пояснял тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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