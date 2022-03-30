Чиновники и спасатели узнали, готов ли Петрозаводск к сезону паводка

Администрация Петрозаводска и МЧС Карелии проверили готовность города к паводкоопасному периоду.

Организации Петрозаводска готовы к сезону весеннего паводка. К такому выводу пришли проверяющие. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Перед началом паводкоопасного периода в Петрозаводске прошла проверка готовности муниципального звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). На этой неделе сотрудники администрации города и Главного управления МЧС России по Карелии посетили организации, силы и средства которых привлекаются к работам по устранению подтоплений.

В числе проверенных предприятий — АО «ПКС-Тепловые сети», АО «ПКС-Водоканал», АО «ОРЭС-Петрозаводск», МКУ «Служба заказчика». По итогам обследования специалисты сделали вывод о готовности организаций к выполнению возложенных на них задач.