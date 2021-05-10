Чиновники Петрозаводска вернули сигарету защитнику Отечества (ФОТО)

Поврежденный памятник Защитнику Отечества в Петрозаводске восстановлен, сообщили в администрации города.

В начале мая неизвестные злоумышленники повредили памятник Защитнику Отечества, расположенный в парке Мира. Вандалы отломали сигарету, которую держал в руке воин. Специалисты управления городского хозяйства оперативно отреагировали и восстановили повреждённый элемент.

Администрация Петрозаводска призывает горожан и гостей карельской столицы бережно относиться к городскому имуществу.

Напомним, памятник Защитнику Отечества был открыт в парке Мира в 2019 году. Его автор - народный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств, член Союза художников России Салават Щербаков.