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Чиновники Петрозаводска вернули сигарету защитнику Отечества (ФОТО)

Новости. Общество
13:16, 11 Мая 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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Поврежденный памятник Защитнику Отечества в Петрозаводске восстановлен, сообщили в администрации города.

В начале мая неизвестные злоумышленники повредили памятник Защитнику Отечества, расположенный в парке Мира. Вандалы отломали сигарету, которую держал в руке воин. Специалисты управления городского хозяйства оперативно отреагировали и восстановили повреждённый элемент.

Администрация Петрозаводска призывает горожан и гостей карельской столицы бережно относиться к городскому имуществу.

Напомним, памятник Защитнику Отечества был открыт в парке Мира в 2019 году. Его автор - народный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств, член Союза художников России Салават Щербаков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-05-11 14:10:55
Не работает национальная идея объявленная Президентом, нет никакого патриотизма в загнивающем государстве, потому как гордится уже и нечем.
кир
2021-05-11 14:23:40
zanoza, в тебе точно нет патриотизма, а есть старческая ненависть, - сказал кот.
карел
2021-05-11 14:03:57
Задрали уже единоросы . Почему нельзя комментировать шанделовича ? Что ни день . то один пиар так и прёт . Про Ульянова лучше пишите . не так нервирует .
кир
2021-05-11 14:21:55
карел, в других ветках пропускают, хоть и не по теме.))
врунофф
2021-05-11 14:12:21
карел, це редакционная политика. Разжигают неприятие к данному персонажу.
карел
2021-05-11 14:19:08
врунофф, аааа, Наталья так мстит едросам за коммунистов . понял теперь .
врунофф
2021-05-11 13:19:38
Когда навальнят найдут, которые там елку спилили ?
Гость
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