Чиновники попросили увеличить им суммы командировочных

Профсоюз госслужащих России пожаловался на снижение уровня жизни из-за чрезмерных личных расходов в поездках по стране. Их командировочные в 3 раза меньше, чем у чиновников в Петрозаводске.

Письмо с просьбой рассмотреть вопрос о размере командировочных представители профсоюзов направили в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, возглавляемую вице-премьером Татьяной Голиковой.

Сегодня сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают 100 рублей в день на возмещение расходов в командировке. Какая сумма была бы справедливой, в профсоюзе госслужбы сказать пока затрудняются, однако отмечают, что сотрудники частных компаний получают по 700–800 рублей.

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