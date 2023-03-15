У коррупционеров в России за год изъяли недвижимость на 90 миллиардов рублей

Сумма удовлетворенных исков к незаконно обогатившимся чиновникам выросла в 3 раза.

У чиновников, уличенных в коррупции, за год изъяли более 7,5 объектов недвижимости стоимостью свыше 90 миллиардов рублей, заявил генпрокурор России Игорь Краснов. Его слова приводит агентство «Прайм».

Чиновник отметил, что сумма удовлетворенных исков прокуроров к незаконно обогатившимся чиновникам в прошлом году выросла в три раза.

«В доход государства фактически поступило 7,5 тысяч объектов имущества на сумму свыше 90 миллиардов рублей», — подчеркнул он в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры.

По словам Краснова, в текущих реалиях взяточничество и другое корыстное злоупотребление властью является проявлением пренебрежения ко всему, что дорого россиянам.