Чиновники пытаются ликвидировать единственное в Пудожском районе профтехучилище

Министр образования Карелии Александр Морозов подписал приказ, которым отменил приём заявлений для обучения в филиале государственного автономного профессионального образовательного учреждения РК "Северный колледж" (профтехучилище) в Пудоже.

Как сообщается паблике "Пудожский Уездъ", приказ министра образования от 31 мая об отмене приема заявлений на обучение в колледже стал самой обсуждаемой новостью.

"Нигде не афишировавшаяся новость, передаваемая из уст в уста, моментально облетела весь район, - сообщается в паблике. - При обсуждении этой темы многие граждане, возмущенные действиями министерства просвещения РК, призывали выходить на митинги протеста, ехать в столицу и пикетировать правительство РК. Прекратив приём заявлений, коллектив Пудожского филиала "Северный колледж" не опустил руки, а решил бороться и обратился в районный общественный комитет по реализации послания Президента РФ Путина В.В. к Федеральному собранию РФ с просьбой не допустить ликвидацию единственного в районе так необходимого его жителям профессионального учебного учреждения".

Председатель общественного комитета Т.И. Журо 19 июня вынесла на обсуждение комитета коллективное письмо педагогов и мастеров филиала колледжа.

По информации в соцсетях, на общественном комитете исполняющий обязанности директора Пудожского филиала С.В.Чусин сообщил, что до получения министерского приказа в училище уже успели принять 27 заявлений на обучение в 2018-2019 г.г.

"Выводы же министерских чиновников об отсутствии желающих учиться в Пудожском филиале колледжа Чусин считает надуманным предлогом для издания убийственного приказа, - пишет автор сообщения в паблике "Пудожский уездъ". - Приказ министра просвещения Карелии А.Н. Морозова о запрещении приема заявлений на обучение в Пудожском филиале колледжа общественный комитет расценил как принятое министерством волюнтаристское решение о преднамеренной ликвидации профтехучилища".

Как сообщается в паблике, обсуждение вопроса о ликвидации колледжа было бурным.

"Все его участники выразили возмущение действиями министерских менеджеров, которые, получив установку на сокращение расходов, решили попросту ликвидировать в Пудоже учебное учреждение, которое для района имеет большое социальное значение", - возмущены авторы сообщения в соцсети.

По результатам обсуждения письма коллектива Пудожского филиала Северного колледжа и обращений родителей общественный комитет постановил привлечь к решению свалившейся на район проблемы депутата Законодательного собрания Карелии О.М. Доценко и пригласить в район министра образования Карелии А.Н Морозова.

Как стало известно "Столице на Онего", в среду 11 июля в 12.00 в Пудоже состоится встреча с министром образования Карелии Александром Морозовым по решению вопроса "Северного колледжа".

Отметим, что в Пудоже находится филиал "Северного колледжа", основное учебное заведение расположено в Сегеже.

В Пудожском профтехучилище учащиеся получают профессии повара, тракториста, сварщика, плотника, автомеханника.