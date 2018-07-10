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Новости. Общество
11:23, 10 Июля 2018

Чиновники пытаются ликвидировать единственное в Пудожском районе профтехучилище

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Министр образования Карелии Александр Морозов подписал приказ, которым отменил приём заявлений для обучения в филиале государственного автономного профессионального образовательного учреждения РК "Северный колледж" (профтехучилище) в Пудоже.

Как сообщается паблике "Пудожский Уездъ", приказ министра образования от 31 мая об отмене приема заявлений на обучение в колледже стал самой обсуждаемой новостью.

"Нигде не афишировавшаяся новость, передаваемая из уст в уста, моментально облетела весь район, - сообщается в паблике. - При обсуждении этой темы многие граждане, возмущенные действиями министерства просвещения РК, призывали выходить на митинги протеста, ехать в столицу и пикетировать правительство РК. Прекратив приём заявлений, коллектив Пудожского филиала "Северный колледж" не опустил руки, а решил бороться и обратился в районный общественный комитет по реализации послания Президента РФ Путина В.В. к Федеральному собранию РФ с просьбой не допустить ликвидацию единственного в районе так необходимого его жителям профессионального учебного учреждения".

Председатель общественного комитета Т.И. Журо 19 июня вынесла на обсуждение комитета коллективное письмо педагогов и мастеров филиала колледжа.

По информации в соцсетях, на общественном комитете исполняющий обязанности директора Пудожского филиала С.В.Чусин сообщил, что до получения министерского приказа в училище уже успели принять 27 заявлений на обучение в 2018-2019 г.г.

"Выводы же министерских чиновников об отсутствии желающих учиться в Пудожском филиале колледжа Чусин считает надуманным предлогом для издания убийственного приказа, - пишет автор сообщения в паблике "Пудожский уездъ". - Приказ министра просвещения Карелии А.Н. Морозова о запрещении приема заявлений на обучение в Пудожском филиале колледжа общественный комитет расценил как принятое министерством волюнтаристское решение о преднамеренной ликвидации профтехучилища".

Как сообщается в паблике, обсуждение вопроса о ликвидации колледжа было бурным.

"Все его участники выразили возмущение действиями министерских менеджеров, которые, получив установку на сокращение расходов, решили попросту ликвидировать в Пудоже учебное учреждение, которое для района имеет большое социальное значение", - возмущены авторы сообщения в соцсети.

По результатам обсуждения письма коллектива Пудожского филиала Северного колледжа и обращений родителей общественный комитет постановил привлечь к решению свалившейся на район проблемы депутата Законодательного собрания Карелии О.М. Доценко и пригласить в район министра образования Карелии А.Н Морозова.

Как стало известно "Столице на Онего", в среду 11 июля в 12.00 в Пудоже состоится встреча с министром образования Карелии Александром Морозовым по решению вопроса "Северного колледжа".

Отметим, что в Пудоже находится филиал "Северного колледжа", основное учебное заведение расположено в Сегеже.

В Пудожском профтехучилище учащиеся получают профессии повара, тракториста, сварщика, плотника, автомеханника.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Жуков
2018-07-10 14:45:35
Такое правительство как борщевик в нашем огороде.
Мизантроп
2018-07-10 12:41:40
Что делает целый трудовой коллектив, в таком случае? Особенно если податься некуда? В лучшем случае объявляет забастовку. В худшем - разносит все вдребезги и пополам, когда терять уже нечего, кроме своих цепей - а особо "успешных и эффективных" - красиво развешивает на фонарях.

Они этого и добиваются - только в масштабах страны?
кир
2018-07-10 12:21:57
Исход евреев из Египта – библейское предание, описанное в Ветхом Завете. Давно было, ещё до новой эры, но помнят до сих пор. У нас сейчас происходит вынужденный исход жителей деревень, потому как жизнь стремительно меняется. Не нужны уже больницы и школы, а сотовые операторы вышки свои не ставят для заброшенных деревень. Как вы можете остановить процесс убыли населения? Никак. Никакие митинги не помогут. Как управлять в этих условиях тоже никто не знает. Теории нет, веры нет. Моисея своего тоже нет.
User
2018-07-10 12:58:14
Откуда ж взяться Моисею
Среди приезжих Фарисеев?
mentor
2018-07-10 12:43:11
кир, Моисея нет. только парфёнчик...
banan
2018-07-10 11:58:32
вот морозову и шайке неймется... то школу, то училище. не министр образования, а ... не знаю я нематерных слов чтобы его и его компашку охарактеризовать.
Плейшнер
2018-07-10 11:36:38
Идиёты , сколько можно всё закрывать . И так специалистов не осталось , в Карелии кроме приезжих приставов и бурятов . ( Собрание речей Парф-ва т 5 стр 256 абзац 6)
mentor
2018-07-10 11:33:42
Вредительство!!!
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