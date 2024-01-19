Чиновники северного района Карелии выйдут на улицы в поисках сосулек

В администрации Калевальского района проконтролируют, как собственники зданий обеспечивают безопасность людей.

В феврале специалисты администрации Калевальского района проведут рейд и проверят очистку кровель от снега, наледи и сосулек.



Чиновники напомнили, что за нарушения предусмотрены штрафы: для физлиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 тысячдо 20 тысяч; для юридических лиц — от 20 тысячдо 50 тысяч рублей, предупредили в районной администрации.



Напомним, в середине этой недели местами в Карелии установятся плюсовые температуры.





