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Новости. Экономика
14:05, 30 Июля 2019
фото: Минприроды Карелии

Чиновники собираются внедрять интенсивное лесное хозяйство на всей площади лесфонда Карелии

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Цифры из официальных отчетов не отражают реальной ситуации в карельских лесах.

В последнюю декаду июля в Петрозаводске прошло региональное совещание по вопросам воспроизводства лесов, на котором представители Рослесхоза задали масштаб внедрения интенсивной модели лесного хозяйства в Северо-Западном федеральном округе. По словам начальника Департамента лесного хозяйства по СЗФО Алексея Эглита, в целом на Северо-Западе России эта модель охватит более 44 миллионов гектаров леса, а в Карелии интенсификация затронет ... 14,5 миллиона гектаров ее лесного фонда.

Как отметили в карельском министерстве природных ресурсов и экологии,  площадь внедрения интенсивной модели лесного хозяйства в республике оказалась самой большой среди регионов СЗФО. Но у многих специалистов эта цифра вызвала недоумение. Дело в том, что вся площадь лесного фонда в Карелии составляет 14,5 миллиона гектаров, и в эту площадь входят территории заповедников и национальных парков, где заготовка древесины вообще запрещена, и ведение интенсивного лесного хозяйства там невозможно в принципе.

Получается, что либо в Рослесхозе и республиканском Минприроды не владеют ситуацией в карельских лесах, либо федеральный чиновник оговорился, а его подчиненные и региональные власти не стали поправлять начальника, ухватившись за красивые показатели, которые не имеют отношения к реальности. Но дело не только в этих показателях: переход Карелии к интенсивной модели лесного хозяйства не осуществим без утверждения нормативных документов, создания необходимой лесохозяйственной инфраструктуры и подготовки специалистов, способных вести грамотный уход за лесом.

Читайте подробнее в статье "Карелия не готова к интенсификации лесного хозяйства даже на бумаге".

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Комментарии

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кир
2019-07-30 15:14:57
В лесу интенсивное пиление, а в городе интенсивная уплотнительная застройка. Люди, вы в своем уме?
Joker
2019-07-30 15:02:18
Чиновникам необходимо вести широкую разъяснительную работу среди населения о том, что такое " интенсивная модель лесного хозяйства",особенно в лесных районах, например Суоярвском, где и так идёт интенсивная лесозаготовка, т.к. население понимает это только так, что пилить леса будут ещё больше. Хотя население и так считает, что леса уже почти не осталось, весь выпили !!! Необходим серьёзный общественный контроль за объёмом и качеством лесозаготовок и лесовосстановления !!!
zanoza
2019-07-30 14:44:05
Это пугающая статистика! Лесов совсем не останется!
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