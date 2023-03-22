Чиновников на юге Карелии штрафовали до тех пор, пока они не дали квартиру нуждающейся женщине

Судебные приставы принудили власти Питкярантского района Карелии предоставить жилье нуждающейся женщине.

Судебные приставы Питкярантского района занимались вопросом предоставления квартиры местной жительнице, нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Постановление о возбуждении исполнительного производства приставы вручили главе районной администрации. Добровольно чиновники с проблемой не справились, поэтому пристав постановил о взыскать исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей.



Также для решения жилищного вопроса чиновникам дали новый срок, сообщили в УФССП Карелии. После того, как и в этот раз женщине не предоставили жилье, районную администрацию оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Только после этого чиновники заключили договор о представлении жилья с нуждающейся женщиной.