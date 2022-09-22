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Чиновников в Карелии тоже будут призывать по мобилизации, заявил губернатор

Новости. Общество
14:40, 23 Сентября 2022
фото: коллаж © «Столица на Онего»

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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что сотрудники органов власти, подпадающие под мобилизацию по установленным критериям, тоже пойдут исполнять свой долг.

Об этом губернатор сообщил сегодня на заседании правительства

«Безусловно, сотрудники органов государственной власти, муниципалитета, которые подпадают под частичную мобилизацию, они, естественно, также будут выполнять свой гражданский долг и будут призываться. Мы сегодня с военкомом говорили о том, что работники государственной власти, муниципалитета, должны, может быть, в первоочередном порядке рассматриваться в качестве мобилизации», — сказал Парфенчиков.

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