Суд заставил чиновников в Приладожье Карелии убрать пять незаконных свалок

Сортавальский горсуд удовлетворил иск Минприроды Карелии о ликвидации несанкционированных свалок в отношении районных властей.
Сортавальский горсуд в марте вынес решение по административному делу Минприроды республики к администрации Сортавальского района о пяти несанкционированных свалках.
Они находятся на земельном участке вблизи поселка Заозерный, государственная собственность этого надела не разграничена.
Суд, в частности, учел, что собственник отходов не установлен и возложил на администрацию района обязанность ликвидировать указанные свалки до 1 ноября 2023 года.
Решение не вступило в законную силу, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Карелии.
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