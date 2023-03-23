Суд заставил чиновников в Приладожье Карелии убрать пять незаконных свалок

Сортавальский горсуд удовлетворил иск Минприроды Карелии о ликвидации несанкционированных свалок в отношении районных властей.

Сортавальский горсуд в марте вынес решение по административному делу Минприроды республики к администрации Сортавальского района о пяти несанкционированных свалках.



Они находятся на земельном участке вблизи поселка Заозерный, государственная собственность этого надела не разграничена.



Суд, в частности, учел, что собственник отходов не установлен и возложил на администрацию района обязанность ликвидировать указанные свалки до 1 ноября 2023 года.



Решение не вступило в законную силу, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Карелии.