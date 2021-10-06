Число банкротств физлиц с начала 2021 года выросло почти вдвое

Количество банкротств граждан, включая индивидуальных предпринимателей, в январе — сентябре 2021 года составило 137,5 тыс., что в 1,8 раза больше, чем за тот же период 2020 года.

Как сообщает ТАСС, такой вывод следует из сообщений арбитражных управляющих в Федресурсе.

За весь период существования процедуры потребительского банкротства — с октября 2015 года по сентябрь 2021 года — несостоятельными стали 419,8 тыс. граждан.

Граждане, как правило, сами инициируют свое банкротство (95,1% процедур), в отличие от компаний, где заявителями выступают кредиторы.

«Банкротство граждан продолжает набирать популярность, но существенного всплеска под влиянием пандемии не наблюдается. Видимо, пострадавшим от нее гражданам удалось урегулировать свои долги с кредиторами», — прокомментировал руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.