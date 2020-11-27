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Число больных коронавирусом в тяжелом состоянии выросло в Карелии

Новости. Общество
10:27, 28 Ноября 2020
фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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В стационарах для больных коронавирусом в Карелии 94 человека сегодня утром находились в тяжелом состоянии.

Это больше, чем днем ранее, когда в больницах было 81 такой пациент.

Из тех, кто находится в тяжелом состоянии, 7 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков - он разместил информацию о ситуации с госпитализацией больных на своей странице Вконтакте.

На сегодняшний день в стационарах с COVID-19 находятся 711 человек. Из них 610 – в состоянии средней тяжести.

Сократилась доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции. По состоянию на 28 ноября в республике свободно 34,6% коек для больных коронавирусом. Днем ранее этот показатель составлял 35,5%.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 414 человек. 

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