Число должников по налогам в бюджет Карелии выросло на 19%

Минфин Карели обновил «черный список» организаций, имеющих задолженность по налоговым платежам свыше 1 млн рублей в консолидированный бюджет республики по состоянию на 1 августа.

По сравнению с 1 июля количество таких должников выросло со 160 до 191. Совокупный объем задолженности увеличился на 139,7 тыс. рублей и составил 1,2 млрд рублей. В числе должников, в основном, организации оптовой торговли, производства пищевых продуктов, обрабатывающих производств, лесного хозяйства и других отраслей, сообщают "Вести Карелии".

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